Vrouw opgepakt om gijzeling Frankrijk

De politie in Frankrijk heeft een vrouw opgepakt die banden zou hebben met de man die vandaag in een supermarkt in Zuid-Frankrijk een groep mensen gijzelde. Dat heeft de openbaar aanklager vanavond bekendgemaakt. Wat haar rol was bij de gijzeling en wat haar identiteit is is niet naar buiten gebracht.

Radouane Lakdim werd sinds 2014 door de politie in de gaten gehouden, zei de aanklager op een persconferentie. Hij bleek in beeld te zijn bij de veiligheidsdiensten, omdat hij banden zou hebben met ultraconservatieve salafistische groeperingen.

De 26-jarige Lakdim is in Marokko geboren. Hij werd in 2016 en 2017 nog geobserveerd, maar er waren geen aanwijzingen dat hij een dreiging vormde, aldus de aanklager.

Wapens en drugs

Het ministerie van Binnenlandse Zaken maakte al bekend dat Lakdim een bekende van justitie was vanwege kleine vergrijpen. Nu blijkt dat hij in 2011 is veroordeeld voor wapenbezit en in 2015 voor drugsbezit.

Aan het einde van de ochtend drong Radouane Lakdim de supermarkt in Trèbes binnen. Hij schoot daar op de aanwezigen. Twee mensen kwamen om. Eerder schoot hij een vrouw dood toen hij haar auto stal. Lakdim werd na een paar uur zelf doodgeschoten. Terreurgroep Islamitische Staat heeft de verantwoordelijkheid voor de gijzelingsactie opgeëist.