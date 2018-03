Verkiezingsvlog #10: volop achter de schermen bij debat en uitslagenavond

In de laatste Verkiezingsvlog laten de NOS-vloggers heel veel achter schermen zien. De voorbereidingen van het slotdebat bijvoorbeeld, even oefenen met SGP-leider Van der Staaij, maar ook een kijkje in de keuken van de uitslagenavond.

Natuurlijk worden de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen besproken. En laat premier Rutte weten wat het kabinet nu gaat doen met de uitslag van het referendum.

Ook wordt er afscheid genomen. Joost Vullings is deze week voor het laatst bij de NOS. Reden genoeg om zijn opvolger bij het NOS Radio 1 Journaal, Xander van der Wulp, een lesje radio te geven.