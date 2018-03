Rutte: uitstel heffingen VS, 'maar we zijn er nog niet'

"We zijn er nog niet", zo reageert Mark Rutte op het door de Verenigde Staten afgekondigde uitstel van importheffingen op aluminium en staal. De premier zei het na een topoverleg van de EU-regeringsleiders in Brussel. Hij verwoordt daarmee het algemene sentiment van zijn collega's.

De Amerikaanse maatregel, een 25 procent hogere heffing op de invoer van staal en 10 procent op aluminium, gaat met ingang van vandaag wel in tegen China, dat onmiddellijk tegenmaatregelen heeft afgekondigd. Alle andere landen krijgen respijt tot 1 mei. Dan wordt besloten of er voor de Europese Unie definitief een uitzondering wordt gemaakt.

'Vastberaden'

"Er gaat de komende weken hard onderhandeld worden door de Europese Commissie met de Amerikanen", zegt Rutte daarover. "Ondertussen gaat de EU verder met het voorbereiden van een gepaste reactie", zegt hij, doelend op aangekondigde importheffingen op een lange lijst Amerikaanse producten. "Er mag geen misverstand bestaan over onze vastberadenheid en eensgezindheid."

Trump heeft de mondiale maatregelen aangekondigd om de staalindustrie VS te beschermen tegen "dumping van staal uit China". Een van de voorwaarden die hij stelt om de EU te ontzien, is dat Brussel belooft samen met hem op te trekken tegen China.

'Pokeren'

"Ten opzichte van China toont de EU zich opportunistisch", zegt Brussel-correspondent Tijn Sadée tegen radioprogramma Nieuws & Co. "Wij liggen ook met China overhoop over dumping. Laat Trump dat maar opknappen, is de gedachte lang geweest."

Maar die vlieger lijkt niet meer op te gaan, nu de Amerikanen hard onderhandelen en de EU in onzekerheid laten. "Er is in Brussel weinig vertrouwen", zegt Sadée. "De komende vijf weken moet Brussel zowel de dialoog aangaan als blijven meepokeren."

'500 miljoen consumenten'

"Als je het hebt over dumping, dan moet de EU meegaan in het pijnpunt van de VS en de krachten bundelen", zegt Ineke Dezentjé-Hamming, voorzitter van de werkgevers in de technologische industrie FME, tegen Nieuws & Co.

Tegelijkertijd pleit Dezentjé-Hamming, die vreest voor een "domino-effect van ellende", voor een sterke opstelling richting de VS. "De importheffing moet van tafel. Wij hebben tijd gewonnen, maar nog niet de wedstrijd, dus ik houd mijn vechtjasje nog even aan."

"De EU moet een collectief blijven", zegt Dezentjé-Hamming. "Hier wonen 500 miljoen consumenten, die belangrijk zijn voor de VS. Voor mijn maakindustrie is het noodzakelijk dat we kunnen blijven leveren aan de VS. Staalheffing zowel als een handelsoorlog zal een bovengemiddelde klap zijn voor Nederland."