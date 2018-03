Ontvoeringszaak Amstelveen: 'Deze vinger gaan we naar je vrouw sturen'

Een groot deel van de zitting gaat over telefoons, telefoongesprekken en smsjes. Zo houdt de rechter J. voor dat zijn telefoon is uitgepeild op de plaats van de ontvoering in Amstelveen en ook op de plaats waar het slachtoffer waarschijnlijk is vastgehouden in Leiden. Daar heeft J. een verklaring voor: die telefoon heeft hij eerder laten liggen in de auto.

De rechter neemt dat niet voetstoots aan: "Wat vindt u van de theorie dat u gewoon wel in die auto zat op die momenten? Vindt u dat aannemelijk?" J. hoort het rustig aan. "Ja, maar het is niet waar. Dit zijn gewoon niet de feiten, mevrouw."

Slachtoffer loopt de zaal uit

In soortgelijke bewoordingen ontkent Van L. betrokkenheid aan het begin van de zitting. Een korte opsomming van de feiten, onder meer over de afgeknipte pink, wordt het slachtoffer te veel. Hij loopt ondersteund door familie de zaal uit. "Ik ben geschokt", zegt Van L., ook wel bekend als Colo vanwege zijn Colombiaanse afkomst. "Het is ernstig, maar ik heb er niks mee te maken. En als ik hem dan zo zie weggaan, dat raakt mij dat enorm."

Tegen hem spreken telefoontjes die hij heeft gepleegd rond de ontvoering en belastende verklaringen van een medeverdachte. Ook het feit dat hij van telefoon wisselde kort na de ontvoering vindt de rechter saillant. "Maar ik ben gewoon een persoon die vaak van nummer wisselt mevrouw. Ik zit in de handel, dat geef ik eerlijk toe. Wij gebruiken veel prepaidtelefoons."

Kruitsporen

Na de ontvoering worden verschillende telefoons getapt. Dat is hoe Van L. uiteindelijk wordt gepakt. J. is al veel eerder in beeld. Zijn naam staat op het huurformulier van de auto die is gezien in Amstelveen. Hij word een paar uur na de ontvoering opgepakt in het huis van een ex in Leiden. Op zijn jas en handen worden kruitsporen gevonden.

Bij J. worden ook een agenda en een schriftje gevonden. In de agenda staat het kenteken van de auto van het slachtoffer. In het schriftje staan onder meer het adres van het slachtoffer, dat van de school van zijn zoontje en de opmerking "judo dinsdag". Voor al die gegevens heeft J. wel een verklaring. Voor een van de medeverdachten las hij een keer in de zoveel tijd de data van een peilbaken uit. "Want dat kon hij zelf niet." Met zo'n baken kan je achterhalen waar iemand is geweest.

Het apparaat zat onder de auto van het slachtoffer, maar daar wist J. niets van, vertelt hij. Het was gewoon een vriendendienst dat hij die data uitlas en opschreef. "Ik wist niks van een ontvoering, ik dacht dat het om een drugsdeal ging." De naam van de medeverdachte wil hij niet noemen. "Ja dat is voor mijn veiligheid. Er worden vingers geknipt, ik wil niet dat mijn vingers worden geknipt."

Maar wie nou de vinger heeft geknipt van het slachtoffer, daar is vandaag geen uitsluitsel over gekomen. Mogelijk komt dat nog op een later moment. Maandag gaat de zaak tegen Van L. en J. verder. Later staan ook nog andere verdachten terecht in deze zaak.