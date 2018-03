Docenten krijgen vooraf inzage in moeilijke eindexamens

Ook Merten vindt het zonde dat het eindexamen alleen uit lezen bestaat. "Als je niet goed bent in tekst verklaren, dan sta je al een punt achter bij dit examen." Bovendien is leesvaardigheid volgens haar in het echte leven ondergeschikt aan spreekvaardigheid. "Als je een baan bij Mercedes of Media Markt krijgt, gaat het erom dat je met je collega's kunt praten. Niet dat je een krant kunt lezen."

Zij ziet graag veel meer aandacht in het examen voor spreekvaardigheid. Merten: "Er is nu maar één mondeling, en dat gaat echt stroef. Leerlingen zijn het niet gewend echt te praten in het Duits. Het examen zou half spreken, half lezen moeten zijn."

Paul Stevelmans vindt het moeilijk om te zeggen of de nieuwe proef een stap vooruit betekent voor het eindexamen Duits. "Het CvTE leek altijd een gesloten bastion. Ik ben blij dat ze nu een opening bieden." Merten is van mening dat de proef zeker zou helpen, maar dat je als docent niet altijd goed kunt inschatten wie een opdracht haalt. "Leerlingen die laag scoren bij oefenen halen soms opeens een zes. Je wordt als docent nog echt verrast door je eigen leerlingen."

Meerdere antwoordmogelijkheden

Naast de nieuwe proef waarbij docenten de examens vooraf inkijken, loopt er ook een oudere proef: de testcorrectieproef. Nadat de leerlingen de examens hebben gemaakt, komen 25 docenten per vak samen om het examen onder de loep te nemen. Zitten er bijvoorbeeld fouten in, of zijn er meerdere antwoorden mogelijk, dan wordt dit verwerkt in het antwoordenblad waarmee deexamens worden nagekeken. Deze proef loop bij Duits, wiskunde, natuur- en scheikunde, aardrijkskunde en geschiedenis.