Doden bij aanslag stadion in Afghaanse provincie Helmand

Bij een bomaanslag in Afghanistan zijn zeker 13 doden en tientallen gewonden gevallen. De explosie was bij een stadion in Lashkar Gah, in de zuidelijke provincie Helmand. Daar ontplofte een bomauto. Bij het stadion waren veel mensen op de been, die naar een worstelwedstrijd hadden gekeken.

Het dodental loopt waarschijnlijk nog op. Ooggetuigen spreken van een enorme explosie en veel gewonden zijn er slecht aan toe. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. De aanslag is niet opgeÃĢist.

In Helmand rukt de Taliban steeds verder op. De provincie is het centrum van de opiumteelt in Afghanistan. Talibanstrijders veroverden eerder op de dag het district Sangin in Helmand.