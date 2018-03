Levenslang voor tiener die aanslag Londense metro wilde plegen

De tiener die vorig jaar een mislukte aanslag pleegde in het Londense metrostation Parsons Green is veroordeeld tot levenslang met een minimum celstraf van 34 jaar. De 18-jarige Ahmed Hassan was vorige week al schuldig bevonden, maar er is nu pas een straf aan hem opgelegd.

Hassan plaatste in september 2017 een zelfgemaakte bom in een metrostel. De explosieven in de emmer met scherpe voorwerpen gingen maar gedeeltelijk af. Daarbij raakten dertig metroreizigers lichtgewond.

De dader heeft toegegeven dat hij de bom gebouwd heeft, maar zei dat hij niet wilde dat deze afging. Hij wilde naar eigen zeggen alleen brand stichten, omdat hij zich verveelde en zich gestresst voelde. Hassan woonde bij een pleeggezin.

Regels van de islam overtreden

De rechter zei dat het een geluk was dat de ontsteking van de bom niet werkte. "Het had veel erger kunnen zijn. Het aantal doden was niet te overzien geweest. We hebben geluk gehad."

De Iraakse asielzoeker stond bekend als radicale moslim. Hij werd doorverwezen naar een anti-radicaliseringsprogramma, maar hij weigerde mee te werken.

Tijdens het uitspreken van het vonnis richtte de rechter zich tot Hassan. "Je zult genoeg tijd hebben om in de koran te lezen; een boek van vrede. De islam verbiedt terrorisme. Met je acties heb je de regels van de islam en de koran overschreden."