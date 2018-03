EasyJet piloten geschorst vanwege Snapchat-video

Twee piloten van vliegtuigmaatschappij EasyJet zijn geschorst omdat zij in de cockpit druk bezig waren met het maken van foto's en video's via Snapchat.

Gisteren publiceerde The Sun een video waarin te zien was hoe de co-piloot papierwerk invulde terwijl een virtuele uil naast hem danst. De video werd tijdens een vlucht van Parijs naar Madrid gemaakt door de gezagvoerder. Even later verschijnt er nog een fitnessfiguurtje in beeld, waarna de co-piloot vrolijk meebeweegt. De video is al meer dan 6000 keer bekeken.

Ook zijn er verschillende foto's gemaakt, onder meer selfies van de gezagvoerder.