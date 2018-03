Dronken Britse supporters op de Wallen: bierdouche en vechtpartijen

Het wordt inmiddels steeds drukker in het Wallengebied met Engelse #voetbalsupporters. Er zijn nu zoveel dronken supporters op straat dat het verbod op openbaar drinken tijdelijk is opgeheven. Het verbod is niet meer te handhaven, zegt de politie. via @AT5https://t.co/UZ4doAGvNnpic.twitter.com/648ge4wqEr