Marokko zwijgt geruchten over prinses Salma dood

Het Spaanse roddelblad Hola meldt op basis van paleisbronnen dat Mohammed en Salma zijn gescheiden. Het artikel werd gepubliceerd op de zestiende huwelijksdag van het koninklijk paar.

Correspondent Willemijn de Koning durft niet te zeggen of het artikel klopt. "Spaanse media nemen het over, maar het is totaal niet duidelijk wat de bronnen zijn van Hola. Marokkaanse media schrijven er niet over omdat niemand zijn vingers wil branden. Zelfs de vraag stellen is not done."

De regering zwijgt er intussen over: toen het Spaanse persbureau EFE om een reactie vroeg, werd het doorverwezen naar het hof. Daar wil niemand ingaan op de afwezigheid van Lalla Salma.

Unicum

Als de geruchten inderdaad kloppen, zou het een unicum zijn de islamitische wereld. Scheiden is toegestaan, maar voor iemand met zo'n voorbeeldfunctie is het ongebruikelijk.

"Scheiden is vrij normaal, maar er wordt hier nog opgekeken tegen de koning. Toen de vraag over zijn scheiding gesteld werd aan een woordvoerder, voelde men zich echt in verlegenheid gebracht."