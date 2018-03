Hertelling in negen gemeenten en Denk wil meebesturen in Rotterdam

In minstens negen gemeenten in Nederland wordt een deel van de stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw geteld. Alleen al in Limburg zijn vier hertellingen, schrijft 1Limburg. D66-Maastricht komt een paar stemmen tekort voor een extra zetel in de raad en heeft om een hertelling gevraagd. Om alle twijfel weg te nemen, komt die er ook, zegt de burgemeester.

In de Limburgse gemeente Beek is het verschil tussen BBB-NDB en Progressief Beek zo klein dat er opnieuw geteld gaat worden. Volgens het centraal stembureau zijn er zes stemmen verschil. En in Venray hebben het CDA en Venray Lokaal exact evenveel stemmen. Dan moet er geloot worden, maar de partijen willen dat er eerst opnieuw wordt geteld. Ook in Stein is dat het geval. Het verschil tussen twee partijen zou twee stemmen zijn.

Ook Amersfoort hertelt alle stemmen, op verzoek van het CDA. Er zijn geen onregelmatigheden gevonden, maar het verschil bij het verdelen van de restzetels is erg klein. Daarom worden de stemformulieren maandag opnieuw bekeken, zegt de burgemeester tegen RTV Utrecht.

'Stem op mijzelf niet geteld'

Ook in Rijswijk wordt de uitslag nog eens tegen het licht gehouden. Daar is een 'signaal van onvolkomenheden' over een van de stembureaus, meldt Omroep West.

Om diezelfde reden wordt ook in Bergen op Zoom herteld. Een kandidaat-lid van Lijst Linssen stemde daar op zichzelf en ook zijn vrouw deed dat, maar bij de uitslag zag hij een 0 achter zijn naam staan. "Voor de uitslag maakt het niets uit, maar voor de beeldvorming is het belangrijk", zegt het benadeelde raadslid tegen Omroep Brabant.

Volgens Omroep Flevoland telt ook de gemeente Zeewolde opnieuw. Mogelijk is daar een telfout gemaakt die van invloed is op de restzetel die Burger Belang kreeg toegewezen. En ook in het Noord-Hollandse Medemblik wordt nog eens geteld, omdat het verschil tussen de tweede zetel van GroenLinks en de enige zetel van de lokale partij BAMM maar één stem is, meldt NH Nieuws.

Denk wil besturen in Rotterdam

Vandaag bleek ook dat de uitslag in Rotterdam net iets anders wordt: Denk krijgt niet 3 maar 4 zetels. De partij krijgt een restzetel die eerder was toebedeeld aan de PVV. Lijsttrekker Stephan van Baarle vindt dat Denk nu ook moet meedoen in het college.