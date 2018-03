De gevallen heldin van Oekraïne, Nadia Savtsjenko

Ze stak haar minachting voor president Poetin en de Russische rechtbank waar ze in 2016 terechtstond niet onder stoelen of banken. Ze werd bij terugkeer in haar vaderland ontvangen als heldin en als symbool van de Oekraïense onverzettelijkheid. Ze trad toe tot het parlement.

En nu wordt ze verdacht van betrokkenheid bij de voorbereidingen voor een uiterst gewelddadige staatsgreep. Nadia Savtsjenko is diep gevallen. Vandaag werd ze voor het eerst voorgeleid, in een glazen kooi. De oud-piloot riskeert volgens de openbare aanklager levenslang.

Samen met anderen zou ze van plan zijn geweest om de Verchovna Rada, het parlement in de hoofdstad Kiev, aan te vallen met mortieren en granaten. Daarna zouden ze de macht grijpen. Gisteren hief de volksvertegenwoordiging haar parlementaire onschendbaarheid op. Ze werd direct gearresteerd.

De middelvinger

Twee jaar geleden was Savtsjenko wereldnieuws. Pro-Russische separatisten hadden haar, de navigator van gevechtshelikopters, opgepakt bij Loegansk. Dat is een van de twee 'hoofdsteden' van de zelfverklaarde 'volksrepublieken' in het oosten van Oekraïne. Ze brachten haar illegaal naar Rusland, waar ze terecht moest staan omdat ze verantwoordelijk werd gehouden voor de dood van twee Russische journalisten die het conflict in Oost-Oekraïne versloegen.

Rusland hield vol dat ze zelf de grens was overgestoken en dat ze zich voordeed als vluchteling. Er volgde een eindeloos proces. Een showproces volgens veel waarnemers. Savtsjenko verscheen in een t-shirt met het Oekraïense staatssymbool erop, weigerde Russisch te spreken, zei dat ze gemarteld was. Ze ging in hongerstaking en in haar laatste woord toonde ze de rechter de middelvinger.