Gemeenten hebben toch zin in landelijke Sinterklaasintocht

De noodkreet van de NTR over de landelijke Sinterklaasintocht heeft effect. De omroep stuurde begin deze maand een dringende oproep naar de burgemeesters omdat nog niemand zich gemeld had om de intocht dit jaar te organiseren. Nu lijkt dat probleem opgelost.

"We hebben al contact gehad met verscheidene gemeenten over de intocht. Daar zijn we erg blij mee", zegt een woordvoerder. Welke gemeenten dat zijn en om hoeveel het gaat, wil de NTR niet zeggen.

Gemeenten staan te trappelen

Enkele gemeenten hebben vandaag zelf al gezegd geïnteresseerd te zijn in de intocht. Zo laat burgemeester Van Schaik van Harderwijk weten dat zijn stad een mooie optie is. Ook Hengelo heeft zich aangemeld bij het comité voor de landelijke intocht, weet RTV Oost.

Roermond en Weert willen ook een gooi doen naar de intocht, meldt 1Limburg. De CDA-fracties in Den Bosch en Tilburg hebben aan hun stadsbestuur gevraagd om de intocht binnen te halen, schrijft Omroep Brabant. Ook de VVD in Meijerijstad staat te trappelen om de Sint te ontvangen in de gemeente Veghel.

En het Friese dorp Akkrum heeft ook wel oren naar de intocht. Advocaat Hans Anker vindt dat de traditie moet blijven bestaan, zegt hij tegen Omrop Fryslân. "De ondernemers uit het dorp willen daar graag aan meewerken." Akkrum wil aan tafel met de gemeente Heerenveen, want "een dorp kan net zo goed als een stad de landelijke intocht organiseren", zegt Anker.

De NTR hoopt zoals gewoonlijk in mei bekend te maken waar de landelijke intocht plaatsvindt.