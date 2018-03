Astrid Holleeder botst met haar broer: 'Ze liegt'

10.00 uur

De advocaten van Willem Holleeder krijgen geen inzage in afspraken die het Openbaar Ministerie heeft gemaakt met Sonja Holleeder. Dat besluit de rechtbank.

De verdediging denkt dat Sonja, de andere zus, liegt over de afdoening van de criminele erfenis van Cor van Hout. Dat zou haar als getuige onbetrouwbaar maken. In 2011 schikte het OM voor 1,1 miljoen euro met Sonja Holleeder. In ruil daarvoor werd ze niet vervolgd voor het witwassen van het criminele vermogen van haar man Cor van Hout.

Dat ze twee jaar later belastende verklaringen tegen haar broer begon af te leggen, staat daar volgens de rechtbank los van. "Ze is geen kroongetuige aan wie voordeel is beloofd in ruil voor haar verklaring", aldus de rechtbank.

In 2016 kreeg Sonja nog een strafbeschikking opgelegd van het OM wegens "nieuwe strafbare feiten". Een strafbeschikking is een straf die door het OM zelf kan worden opgelegd, vaak in de vorm van een boete. Het OM wil niet zeggen waar die beschikking mee te maken heeft en hoeft van de rechtbank ook daarover geen openheid te geven. "Het is ons niet duidelijk hoe meer info over die transactie duidelijk kan maken of ze de waarheid spreekt."