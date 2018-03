Trump schort besluit handelstarieven op tot 1 mei, maar niet voor China

President Trump besluit na 1 mei of sommige landen, waaronder de EU, definitief worden uitgezonderd van hogere importtarieven. Hij stelt de beslissing daarover afhankelijk van onderhandelingen die tot die tijd gevoerd zullen worden.

De Amerikaanse president schortte onlangs de aangekondigde hogere heffingen op staal en aluminium op tegen de landen van de Europese Unie, Argentinië, Australië, Canada, Brazilië, Zuid-Korea en Mexico.

De maatregel voor een 25 procent hogere heffing op de invoer van staal en 10 procent op aluminium gaat met ingang van vandaag wel in tegen China, dat onmiddellijk tegenmaatregelen heeft afgekondigd.

Nationale veiligheid

De landen die respijt van Trump hebben gekregen, krijgen tot 1 mei de tijd om tegemoet te komen aan zijn bezwaar dat de uitvoer van staal en aluminium een gevaar vormt voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten.

Bondskanselier Merkel waarschuwde Trump dat de Europese Unie met een krachtig antwoord zou komen als de VS de aangekondigde hogere importtarieven zou invoeren. De Europese Commissie dreigde in dat geval het conflict met de VS voor te leggen aan de Wereldhandelsorganisatie.