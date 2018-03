Verdachte in zaak Anne Faber betrokken bij geweldsincident

Michael P., die heeft bekend dat hij Anne Faber heeft verkracht en vermoord, is betrokken geweest bij een geweldsincident in het Pieter Baan Centrum. Het centrum heeft aangifte gedaan, zo bleek vanochtend tijdens een regiezitting in de rechtbank in Utrecht. Details over het incident zijn niet bekendgemaakt.

Tijdens de zitting is verder meer duidelijk geworden over hoe Faber om het leven is gebracht. P. heeft zijn slachtoffer met een mes bedreigd en haar gedwongen om mee te gaan op zijn scooter. Vervolgens heeft hij haar verkracht en met het mes gedood.

Verdwenen na fietstocht

Faber verdween eind september na een fietstocht. Haar lichaam werd bijna twee weken later op aanwijzing van P. in Zeewolde gevonden. Hij zat op dat moment in een kliniek in Den Dolder in verband met eerdere verkrachtingen.

P. kwam in beeld toen zijn dna op de jas van Faber werd gevonden. Ook zijn er bloedsporen van de studente gevonden in de auto die P. heeft gebruikt om haar lichaam naar Zeewolde te brengen en daar te begraven.