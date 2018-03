Rotterdamse studenten klagen over arbeidsmigranten in hun flat

Studenten van een complex in Rotterdam willen dat de arbeidsmigranten die in hun flat wonen onmiddellijk vertrekken. Het gebouw is bedoeld als studentenflat, maar inmiddels wonen er volgens de bewoners bijna vier keer meer arbeidsmigranten dan studenten. Tegen RTV Rijnmond zeggen ze dat de Oost-Europeanen overlast veroorzaken en dat een van de studentes is aangerand.

Als de arbeidsmigranten van hun werk komen gaan ze drinken en blowen en maken ze herrie door het hele gebouw, zeggen de studenten. De 20-jarige Marlinde zegt dat ze is aangerand en heeft daarvan aangifte gedaan.

Geen reactie

De studenten zeggen van verhuurder Van der Huizen Vastgoed geen reactie te krijgen. "Eerst zijn ze aan de telefoon begripvol, maar dan verwijzen ze je door en daar wordt de telefoon niet meer opgenomen", zegt Louka. "In mijn huurcontract staat expliciet vermeld dat de kamer alleen bedoeld is voor een student en dat het om een studentencomplex gaat."

Verhuurder Van der Huizen Vastgoed heeft tot nu toe niet gereageerd op verzoeken van RTV Rijnmond en de NOS om commentaar.

Slot op toegangsdeur

Woensdag is er een slot geplaatst op de deur die toegang geeft tot de verdieping waar de studenten wonen. Drie Poolse arbeidsmigranten zijn volgens de studenten naar een andere verdieping verplaatst, maar voor de studentes is dat niet genoeg. Ze voelen zich nog steeds onveilig in het complex.