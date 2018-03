Unilever-baas verdient 292 keer zo veel als 'gewone' werknemer

De zogeheten loonkloof - het verschil in salaris tussen de hoogste baas van een bedrijf en de gemiddelde medewerker - is in Nederland het grootst bij Unilever. Topman Paul Polman verdient 292 keer meer dan de gemiddelde werknemer van het wasmiddelen- en voedingsconcern, blijkt uit onderzoek van adviesorganisatie Focus Orange in opdracht van het Financieele Dagblad.

Vlak daarachter komt de topman van bierbrouwer Heineken, Jean Francois van Boxmeer. Zijn beloning ligt 277 keer hoger dan die van de gemiddelde medewerker. De topmannen van uitgever Relx (184 keer), supermarktconcern Ahold Delhaize (182 keer) en uitgever Wolters Kluwer (168 keer) completeren de top vijf.

De kleinste loonverschillen doen zich voor bij ABN Amro (9 keer), ingenieursbureau Fugro (14 keer) en tankopslagbedrijf Fugro (21 keer).

De theeplukker

Waardoor wordt dat enorme verschil bij Unilever veroorzaakt? Camiel Selker van Focus Orange: "Polman krijgt tien miljoen euro per jaar. Unilever is een wereldwijd concern, en de verdiensten van een theeplukker in India zijn natuurlijk relatief laag. Daardoor is dat getal van 292 zo hoog."

Opvallend is dat ABN Amro onderaan staat. "ABN Amro was natuurlijk een staatsbank. Topman Kees van Dijkhuizen verdient bruto 700.000 euro per jaar en de gemiddelde bankmedewerker 80.000", zei Selker vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal. "Dat is hoog, maar vergis je niet: de secundaire arbeidsvoorwaarden en pensioenen zijn bij banken erg goed geregeld."

Loonstijging

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de loonstijging van topbestuurders van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven in de pas loopt met de gemiddelde stijging van medewerkers die onder een cao vallen. De totale beloning van 21 ceo's die het FD onderzocht, is vorig jaar gestegen. Zij verdienden gemiddeld 4,7 miljoen euro tegen 4,6 miljoen in 2016.