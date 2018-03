Weer gaan bedrijven naar de beurs, maar het tij zit niet mee

Het zijn drukke dagen op de Amsterdamse beurs. Drie bedrijven melden zich deze week als nieuw beursfonds. Donderdag was het de dag voor Alfen, de laadpalenfabrikant en 'specialist in energie-oplossingen'. Vandaag is het de beurt aan twee nieuwkomers. Twee keer een beursgang op één dag gebeurt niet vaak.

Groothandel in cosmetica en catering B&S Group verricht om 09.00 uur de aftrap met een klap op de beursgong, toespraken en champagne. Later vandaag volgt zakenbank NIBC.

Met NIBC is het opgeteld de vierde beursgang in een maand tijd. In februari ging investeringsbedrijf Dutch Star Companies One de beursvloer op en deze week volgden nog eens drie ondernemingen.

En er staan er nog een paar op stapel. Ergens in de komende weken plant brandstofleverancier Varo zijn beursgang en in juni maakt Leaseplan zijn opwachting. En dan is het nog wachten op lingeriebedrijf Hunkemöller, het musicalbedrijf Stage Entertainment van Joop van den Ende, en betaalbedrijf Adyen.

Beurswind

De kakelverse beursgangers hebben de beurswind de laatste weken niet mee. Na de pieken in januari is de AEX afgebrokkeld. De brexit-strubbelingen en de dreigende handelsoorlogen doen de beurskoersen geen goed. En uitgerekend deze week kleuren de koersborden dieprood. Dat maakt een succesvolle beursgang lastig en ook een stuk minder lucratief.

Vanochtend opende de AEX met een verlies van 1 procent. Eerder gingen de aandelenbeurzen in het Verre Oosten hard onderuit. De toonaangevende Nikkei in Tokio kelderde 4,5 procent. De beurs in Shanghai leverde 3,6 procent in en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 3,2 procent.

De uitgifteprijzen van de aandelen zakken om die reden naar de onderkant van de aanvankelijk prijsrange. Niets is namelijk vervelender als je op de eerste beursdag te duur wordt gevonden en moet eindigen met verlies. Dan maar genoegen nemen met een lagere opbrengst.

Zo kwam Alfen met een uitgifteprijs van 10 euro, terwijl aanvankelijk nog gedacht werd aan een prijs tussen de 11,25 en 15 euro. Daarmee haalt de laadpalenfabrikant geen 150 miljoen maar 'slechts' 85 miljoen euro op. Toch eindigde het aandeel door de beursmalaise op zijn eerste beursdag onveranderd en is zo bezien geen succes.

Minder trek

Ook NIBC heeft gekozen voor de onderkant en mikt op 8,75 euro, terwijl de bandbreedte aan de bovenkant op 10,25 euro ligt. B&S Group gaat ook voor veilig en heeft de uitgifteprijs vastgesteld op 14,50 euro. Aan de bovenkant werd de bandbreedte veiligheidshalve al verlaagd van 17,75 naar 15 euro. De verlaging kost 80 miljoen euro want de beursgang levert nu nog maar 360 miljoen euro op.

De markt zit dus niet mee, maar beleggers lijken zelf ook minder trek te hebben. De reden voor de beursgang is namelijk niet steeds uitdagend. Vaak willen bedrijven geld ophalen voor investeringen en winstgroei op basis van doordachte groeiplannen. Maar soms gaan ondernemingen naar de beurs met het oog op naamsbekendheid, of omdat eigenaren of private equity-partijen willen cashen en hun bezit te gelde maken.

Verkopend eigenaar-bestuursvoorzitter Bert Meulman van B&S verdient riant aan de beursgang. Hij verkoopt ruim zes miljoen aandelen, goed voor 93 miljoen, plus nog een dividendregeling van 24 miljoen euro, samen dus 117 miljoen euro. De drie topbestuurders van NIBC krijgen een beursbonus van rond de een miljoen euro, de drie directieleden ruim een half miljoen euro, weliswaar uitgekeerd in aandelen over vier jaar uitgesmeerd en bedoeld om de mannen te binden aan het bedrijf.

Voor sommigen was de vraag stellen hem beantwoorden: waarom zou je daar als belegger aan mee willen werken en er je geld in stoppen?