Zeker 13 doden bij flatbrand Vietnam

Bij een brand in een flat in de Vietnamese hoofdstad Ho Chi Minh Stad zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen. Nog eens 27 mensen raakten gewond van wie 14 ernstig.

Volgens lokale media kwamen de mensen om het leven door verstikking of omdat ze van het gebouw afsprongen. Onder de slachtoffers zijn meerdere kinderen.

In de appartementen wonen meer dan 700 gezinnen. De brand zou zijn uitgebroken in de parkeergarage onder het complex. De flat was relatief nieuw, het gebouw werd zes jaar geleden opgeleverd.