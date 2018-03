Man neemt 'explosief' mee naar huis, straat afgesloten

De politie heeft vanavond een straat in Aalsmeer een tijd lang afgesloten omdat daar vermoedelijk een explosief aanwezig was.

Een man was naar huis gegaan met iets wat veel op een explosief lijkt. Hij belde zelf de hulpdiensten. Agenten zetten direct de straat af en de explosievenopruimingsdienst heeft onderzocht of het een echt explosief is. Volgens de woordvoerder van de politie lijkt het daar wel op, schrijft NH Nieuws.

Het is nog niet duidelijk hoe de man aan het voorwerp is gekomen en hoe gevaarlijk het is. De man wordt gehoord op het bureau.