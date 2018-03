Partijen in vier gemeenten vragen hertelling aan

Politici in vier gemeenten hebben een hertelling van de stemmen aangevraagd. Hertelling is doorgaans alleen mogelijk als er sprake is van een fout of fraude. In dit geval gaat het om restzetels.

In Maastricht heeft D66 zo'n verzoek ingediend, omdat de partij twee stemmen tekortkomt voor een extra zetel. De partij heeft er nu vijf en wil zeker weten of ze dat aantal behoudt. Er zijn twee stemmen verschil met het CDA (nu zes zetels).

In Venray hebben CDA en Venray Lokaal nu precies evenveel stemmen voor een restzetel. De wet schrijft voor dat er dan moet worden geloot, maar dat willen de twee vermijden.

CDA-lijsttrekker Jan Loonen noemt een loting "nooit bevredigend". Carla Brugman van Venray Lokaal vindt een loting "verschrikkelijk." Volgens de gemeente is geen sprake van fouten.

In Beek (L) gaat het tussen BBB-NDB en Progressief Beek bij de toewijzing van de restzetel. Het centraal stembureau noemt een hertelling "de moeite waard" omdat het verschil tussen beide partijen klein is.

In Zeewolde is het voor Burger Belang erop of eronder. De partij had een zetel in de raad maar dreigt die te verliezen. Burger Belang maakt nu aanspraak op een restzetel, waar D66 ook voor in aanmerking komt. Waarschijnlijk komt er een hertelling vanwege vermoedens van fouten.

Morgen besluiten de centrale stembureaus in alle vier gemeenten over een hertelling.