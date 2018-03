Mexicaanse journalist thuis doodgeschoten

Een Mexicaanse journalist is gisternacht doodgeschoten bij zijn huis in Gutierrez Zamora, een plaats die bekendstaat vanwege de activiteiten van drugskartels in het zuidoosten van Mexico.

Leobardo Vazquez werkte voor de nieuwssite Enlace. Zijn vrouw Ivonne Hernandez Duran zei tegen persbureau AP dat ze schoten hoorde en haar man zag liggen naast het standje bij hun huis waar Vazquez tacos verkocht.

Moordmotieven

Het Midden-Amerikaanse land is een van de gevaarlijkste landen voor journalisten om te werken. Vorig jaar werden dertien journalisten gedood in het land, volgens cijfers van journalistenorganisatie IFJ.

De openbaar aanklager heeft gezegd dat het alle mogelijke motieven voor de moord gaat onderzoeken.