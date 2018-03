‘Het is too little too late voor Zuckerberg’

Vier dagen, zes uur en 35 minuten.

Zo lang duurde het voordat de reactie van Mark Zuckerberg verscheen op het Cambridge Analytica-schandaal. In een bericht op zijn eigen pagina, die in de dagen daarvoor stilstond, schreef hij dat er een grote vertrouwensbreuk heeft plaatsgevonden tussen Facebook en de gebruikers ervan. Daarnaast beloofde hij beterschap en kondigde hij een reeks maatregelen aan.

De grote vraag: zijn de veranderingen genoeg en kwam Zuckerbergs reactie nog op tijd? De topman van het grootste sociale netwerk ter wereld, dat jaarlijks miljarden dollars verdient aan het tonen van gepersonaliseerde advertenties, hield zich een halve week stil. Dat terwijl dit wordt gezien als de grootste crisis in het bestaan van Facebook.

"Ik wilde er zeker van zijn dat we een volledig beeld hadden van wat er was gebeurd. Ik weet dat er veel druk was om eerder iets te zeggen, maar het was mijn indruk dat het belangrijker was dat we een volledig accuraat beeld hadden", zegt hij daarover in gesprek met The New York Times.

"Dat was een enorme gemiste kans", zegt Paul Stamsnijder van de Reputatiegroep over die beslissing. De Reputatiegroep is een bedrijf dat is gespecialiseerd in het herstel van imagoschade. Stamsnijder: "Zijn reactie is too little to late. Doordat hij zichzelf niet liet zien, ging de buitenwereld speculeren en was hij niet meer leidend in de beeldvorming."