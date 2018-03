Britse politieman zenuwgasaanslag uit het ziekenhuis

De Britse agent die onwel raakte na de aanslag met zenuwgas op een voormalige Russische dubbelagent in Salisbury, is uit het ziekenhuis ontslagen. Hoe hij eraan toe is, is niet duidelijk.

De BBC meldt dat hij bij het verlaten van het ziekenhuis zei dat het leven voor hem waarschijnlijk nooit meer hetzelfde zal zijn. Ook bedankte hij het personeel van het ziekenhuis.

Geestelijke capaciteiten aangetast

De slachtoffers van de aanslag, ex-dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia, liggen nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis. Wel is hun fysieke toestand stabiel.

Eerder vandaag werd bekend dat het gebruikte zenuwgas waarschijnlijk hun geestelijke capaciteiten heeft aangetast. Het is onduidelijk of ze ooit nog kunnen herstellen.

Onderzoek van hun bloedmonsters bevestigde al eerder dat ze zijn blootgesteld aan het Russische zenuwgas novitsjok.