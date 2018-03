Kinkhoestvaccinatie zwangere vrouwen stap dichterbij

Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid neemt het advies van de Gezondheidsraad over om alle zwangere vrouwen in te enten tegen kinkhoest. Een definitief besluit daarover neemt hij voor de zomer. Vaccinatie moet wel uitvoerbaar en betaalbaar zijn.

Kinkhoest komt regelmatig voor bij zuigelingen. Jaarlijks belanden enkele honderden baby's daardoor in het ziekenhuis. In uitzonderlijke gevallen kan de ziekte zelfs dodelijk zijn.

Nu al kunnen zwangere vrouwen zich op eigen kosten laten inenten, zodat hun kindje vanaf de geboorte beschermd is tegen kinkhoest. Dat kan via de huisarts of de GGD en kost iets meer dan 25 euro.

Nieuwe tak van sport

Het opnemen van de kinkhoestvaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma heeft volgens Blokhuis een hoop voeten in aarde. "Het hele programma richt zich nu op kinderen en wordt uitgevoerd door vooral consultatiebureaus. Het aanbieden van een vaccinatie aan zwangere vrouwen is daarom echt een nieuwe tak van sport."

De komende maanden gaan het ministerie uitzoeken hoe dat het best geregeld kan worden en wat dat gaat kosten. In de tussentijd gaat het RIVM extra voorlichting geven aan zorgverleners, zodat zwangere vrouwen gewezen worden op de mogelijkheid van vaccinatie tegen kinkhoest.