Duizenden Fransen de straat op tegen hervormingsbeleid Macron

Het openbare leven wordt in Frankrijk grotendeels platgelegd door stakingen. Duizenden Fransen gingen vandaag de straat op omdat zij ontevreden zijn over het beleid van president Macron. Onder meer de spoorwegen, de luchtverkeersleiding, het onderwijs en de gezondheidszorg leggen het werk neer.

De stakingen duren tot morgenochtend. Met de acties wordt er geprotesteerd tegen de lage lonen en de gevreesde flexibilisering van de arbeidsmarkt. Eerder kondigde Macron aan dat hij 120.000 banenin de publieke sector wil schrappen. Ook wil hij de bevoorrechte status van het spoorwegpersoneel afschaffen. Dat betekent dat er een einde komt aan de riante pensioensregelingen en de baangarantie voor het leven.

Dalende populariteit

"Dit is de eerste keer sinds de verkiezingen van Macron dat er zo massaal wordt gedemonstreerd", zegt NOS-correspondent Frank Renout. "Als er veel mensen de straat op gaan, kan dat betekenen dat de populariteit van de president steeds meer afneemt."

Volgens Franse media valt vooral het openbaar vervoer uit. Naar schatting rijdt 40 procent van de langeafstandstreinen niet. Ook reden er vandaag vier Thalys-treinen van en naar Parijs niet. Passagiers wordt geadviseerd om de website goed in de gaten te houden.

Op de luchthavens van Parijs is bijna een derde van de vluchten geschrapt. Air France verwacht dat morgen een kwart van de vluchten uitvalt. KLM, de zustermaatschappij van Air France, verwacht geen uitval. Mogelijk zijn de vluchten wel drukker omdat passagiers van uitgevallen Air France-vluchten in sommige gevallen gebruikmaken van een KLM-toestel.

Vakbonden

Op ongeveer 140 plaatsen in Frankrijk werd er vandaag gestaakt. Zeven vakbonden riepen leden eerder op om te gaan staken. De ledenaantallen van de vakbonden lopen al tientallen jaren terug. Door nieuwe wetgeving hebben de bonden niet meer de bevoegdheid om openbare diensten zomaar te sluiten. Ondanks de beperkingen, willen ze met de stakingacties laten zien dat ze nog steeds machtig zijn.

De meeste demonstraties verliepen rustig. Alleen in Parijs vochten jongeren met de politie. In Nantes is ook een aantal betogers aangehouden. Daar zette de politie traangas en waterkanonnen in.