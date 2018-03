HvA-docent krijgt 65.000 euro mee na klachten over seksuele intimidatie

Een docent van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) die een klein jaar ziek thuis zat nadat hij was beschuldigd van seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag, krijgt ruim 65.000 euro ontslagvergoeding mee. Dat heeft de kantonrechter bepaald.

De rechter ontbond de arbeidsovereenkomst vanwege een "verstoorde verhouding" tussen de docent aan de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie en zijn werkgever. De HvA had de man na terugkerende klachten voor onbepaalde tijd geschorst en wilde hem ontslaan.

Zes studentes hadden over de docent geklaagd. Volgens een van hen had hij haar in zijn rol van studieadviseur geadviseerd "met haar kut te gaan spelen". Tegen een andere studente zou hij gezegd hebben dat zij alleen een les mocht missen als zij een foto zou sturen van haar "wet T-shirt contest". De docent betwistte dat hij dit had gezegd.

Gordijntjes dicht

In een gesprek op een stagebezoek van weer een andere studente zou de man de praktijkbegeleider hebben gevraagd de kamer te verlaten. Zo zou hij nog even alleen met de studente verder kunnen spreken, met "de deur op slot, de gordijntjes dicht en het licht uit." De man zei dat die woorden achteraf onhandig gekozen waren.

Innige omhelzingen

Collega's van de docent zeiden dat hij "op een vreemde en ongebruikelijke manier met leerlingen omging". Zo zou hij minutenlang in innige omhelzingen met studenten hebben gestaan. Studentes waren bang om iets wat hen tegenstond te bespreken en ze vreesden voor negatieve gevolgen bij de beoordeling, zei de manager van de man.

Na terugkerende klachten liet de HvA een onderzoek doen en schorste de man. Eerst tijdelijk en na een paar verlengingen voor onbepaalde tijd. De rechter had een berisping of desnoods een tijdelijke schorsing passender gevonden. De klachtenregeling werd geschonden, oordeelde de rechter. Zo had de klachtencommissie moeten vaststellen dat slechts twee van de opmerkingen daadwerkelijk door de man werden gemaakt.

Depressief en slaapproblemen

De rechter oordeelt dat de HvA ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Grensoverschrijdend gedrag van een docent naar een student is vanuit de afhankelijkheidspositie ontoelaatbaar, zei de rechter. Maar de HvA is als werkgever verplicht om "ervoor te waken dat de positie van een van haar docenten onherstelbaar wordt aangetast".

De docent had angststoornissen, was depressief, had slaapproblemen, voelde zich waardeloos en had gedachten aan de dood, zo schreef zijn gemachtigde aan de HvA. Hij krijgt een transitievergoeding van ruim 55.000 euro en een "billijke vergoeding" van 10.000 euro. De uitspraak is al in december gedaan, maar verscheen gisteren op rechtspraak.nl.