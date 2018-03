Levenslang Afghaanse vluchteling voor moord op Duitse studente

De Afghaanse vluchteling Hussein K. heeft in Duitsland een levenslange gevangenisstraf gekregen voor de moord op een 19-jarige studente in Freiburg. K. verkrachtte en wurgde de vrouw en dumpte haar bewusteloze lichaam in een rivier, waarna ze verdronk. De rechter noemde de moord "een bijzonder ernstig geval", wat betekent dat K. niet op vroegtijdige vrijlating hoeft te rekenen.

De zaak veroorzaakte in heel Duitsland verontwaardiging, ook omdat K. eerder in Griekenland al was veroordeeld voor een ernstig geweldsdelict. Daar duwde hij een toeriste van een metershoge klif. Zij overleefde het ternauwernood.

K. werd tot tien jaar veroordeeld, maar kwam na twee jaar al vervroegd vrij. Hij dook onder en reisde naar Duitsland, waar hij in 2015 - zonder papieren - opnieuw asiel aanvroeg. Zijn vingerafdrukken werden niet gecheckt.

Jeugdrecht

Vooraf was de vraag of K. volgens het volwassenen- of jeugdrecht berecht zou worden. Zelf zegt hij dat hij ten tijde van de moord 17 was en hij heeft ook als minderjarige asiel aangevraagd. Bij het begin van de rechtszaak gaf hij toe daarover gelogen had. Hoe oud hij echt is, is nog steeds niet duidelijk. Volgens zijn vader is K. 33, experts schatten zijn leeftijd op minstens 22.

De zaak leidde tot een brede discussie over het medisch vaststellen van de leeftijd van asielzoekers. Het komt vaker voor dat jonge asielzoekers zonder papieren zeggen dat ze minderjarig zijn, omdat ze dan meer rechten hebben.