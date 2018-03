Jesse Klaver met applaus onthaald door fractie GroenLinks

Ook D66-leider Pechtold werd onthaald met applaus, maar de stemming bij zijn fractie was aanzienlijk minder feestelijk. De partij heeft flink verloren, vooral in de grote steden. In Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Haarlem is D66 niet langer de grootste partij.

Pechtold zei dat "we natuurlijk goud wilden behouden", maar dat D66 in veel gemeenten nog altijd zilver heeft. Hij noemde de uitslag "een tikje terug". "Maar vier jaar geleden waren we met hetzelfde resultaat nog ongelooflijk blij."

"Ik ben niet ontevreden, maar er zijn andere winnaars", aldus Pechtold, die desgevraagd zegt dat hij niet van plan is om op te stappen in verband met de tegenvallende resultaten. "Nee hoor, daar heb ik hier ook niemand over gehoord."

Partijleider Sybrand Buma van het CDA had wel iets te vieren met zijn fractie. Hij zei een spannende avond te hebben beleefd. "Halverwege was het nog onzeker, maar uiteindelijk zijn we toch weer de grootste landelijke partij van deze verkiezingen geworden."

De CDA'er zei dat zijn partij voor een grote opgave stond, omdat de versplintering in het politieke landschap toeneemt. "Ik vind het fascinerend om te zien hoe het CDA overeind is gebleven."