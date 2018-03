Politieactie Tilburg beëindigd, vuurwapengevaarlijke man opgepakt

In Tilburg heeft de politie na een lange zoektocht een man opgepakt die in verband wordt gebracht met een steekpartij gistermiddag in Alphen (Noord-Brabant). Daarbij raakte een 21-jarige Tilburger gewond. Hij is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

De verdachte staat bij de politie bekend als vuurwapengevaarlijk en ging er na de steekpartij vandoor. Hij kon pas vannacht worden aangehouden. De politie dacht dat de verdachte zich verstopte in zijn huis aan de Oude Hilvarenbeekseweg. Dat huis werd gisteren rond 18.00 uur omsingeld. De straat in de wijk Broekhoven was vier uur lang afgezet.

De actie trok veel bekijks. Honderden mensen werden op afstand gehouden. Rond 21.45 uur ging een arrestatieteam het huis binnen, maar daar bleek de verdachte niet te zijn. Daarna verliet de politie de buurt.

Omroep Brabant schrijft dat de verdachte later is opgepakt in een huis aan de Vellingenhoef in Tilburg. Die woning hoefde volgens een politiewoordvoerder niet omsingeld te worden omdat de tweede actie "in alle rust opgestart kon worden zonder toeschouwers".