Politie handelde correct bij steekpartijen Maastricht

Hulpdiensten hebben rond twee dodelijke steekpartijen in Maastricht eind vorig jaar op de juiste wijze hun werk gedaan, ondanks de hectiek. Dat concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid.

Op 14 december vorig jaar werden in tien minuten tijd een man en een vrouw uit Syriƫ doodgestoken. Er werd gevreesd voor een aanslag. Daarom hielden agenten de ambulances tegen, op een paar honderd meter van de plek waar de vrouw gewond op straat lag. Zij zou later bezwijken aan haar verwondingen. Op dat moment was er een terreurprotocol van kracht.

Politieagenten en ambulancemedewerkers die verderop in de stad het tweede slachtoffer wilden helpen, werden bedreigd en belemmerd in hun werk. Daardoor duurde het langer voordat ze bij de tweede steekpartij konden komen.

Protocollen

De Inspectie Justitie en Veiligheid zegt nu dat het zeer onwaarschijnlijk is dat het slachtoffer van de tweede steekpartij de aanval had overleefd als de ambulances tien minuten eerder zouden zijn gekomen. Ook werden alle protocollen goed uitgevoerd, schrijft 1Limburg.

De verdachte, Osama I., werd later die avond aangehouden bij een moskee. Hij was bekend bij de politie. Twee dagen voor de steekpartijen zat hij kort vast vanwege een mishandeling in een sportschool. Hij werd vrijgelaten nadat een forensisch arts zijn geestelijke gesteldheid had onderzocht.

Onderzoek

Begin 2017 werd I. verdacht van doodslag omdat hij op straat een man had neergestoken. De zaak kreeg geen gevolg doordat het slachtoffer volgens justitie ook schuld bleek te hebben.

De familie van het vrouwelijke slachtoffer is kwaad vanwege de conclusies van het rapport en blijft van mening dat de vrouw nog in leven was geweest als de hulp sneller was gekomen. De advocaat van de nabestaanden overweegt onderzoek te laten doen door een extern bureau over wat er die avond precies gebeurd is, laat hij weten aan De Limburger.