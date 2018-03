94 procent stemmen geteld: lokale partijen weer groter; CDA en VVD nek-aan-nek

De lokale partijen zijn net als in 2014 de winnaars geworden van de gemeenteraadsverkiezingen. Nu 94 procent van de uitslagen binnen is, staan ze op 32,5 procent, tegen 27,5 procent in dezelfde gemeenten de vorige keer.

Ook in de tweede en derde stad van het land zijn lokale partijen de grootste geworden. In Rotterdam verliest Leefbaar Rotterdam 3 zetels, maar blijft met 11 zetels veruit de grootste partij. In Den Haag is de partij van ex-PVV'er de Mos met 9 zetels (een winst van 6) de grootste geworden.

GroenLinks, CDA en VVD

Van de landelijke partijen wint GroenLinks duidelijk (8,5 procent tegen 5,1 procent in 2014). De partij is de grootste geworden in Amsterdam, Utrecht, Haarlem, Nijmegen, Arnhem en Wageningen. In Nijmegen krijgt GroenLinks bijna een kwart van de stemmen.

Ook de VVD staat op winst (1,4 procentpunt meer dan in 2014). Het CDA verliest licht (0,6 procentpunt), terwijl de PvdA, D66 en de SP grotere verliezen lijden.

Het CDA werd de vorige keer de grootste landelijke partij, en is nu met de VVD verwikkeld in een nek-aan-nekrace. Het CDA staat nu op 13,5 procent, de VVD op 13,2 procent.

D66 en ChristenUnie

D66 gaat in de gemeenten die geteld zijn van 11,9 procent naar 9,0 procent. De partij verliest vooral in de grote steden fors. In Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Haarlem is D66 niet langer de grootste partij, in Leiden blijft de partij ondanks een verlies van 3 zetels met 9 zetels wel de grootste, nog net voor GroenLinks.

Van de regeringspartijen doet behalve de VVD ook de ChristenUnie het goed. De partij staat op 4,0 procent, 0,1 procent meer als vier jaar geleden.

PVV

De PVV komt in een aantal gemeenten voor het eerst in de raad, maar lijkt het toch niet erg goed te doen. In de twee gemeenten waar de PVV de vorige keer al meedeed verliest de partij. In Den Haag gaat de PVV van 7 naar 2 zetels, in Almere van 9 naar 7 zetels.

De PVV doet het wel goed in Rucphen, Terneuzen en Venlo, waar ze met 4 zetels in de raad komt. In Enschede en Lelystad haalt de PVV drie zetels, in Rotterdam blijft de PVV steken op 2, terwijl de partij van Wilders in Utrecht volgens de voorlopige uitslag niet verder komt dan 1 zetel. De PVV deed in 30 gemeenten mee en staat nu op 67 zetels.