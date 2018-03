Uitslag referendum inlichtingenwet onzeker, noorden massaal tegen

Rutte: bij ja niets veranderen

Premier en VVD-leider Rutte noemde de uitslag van het referendum razend spannend. Hij is niet van plan iets te veranderen, als de meerderheid de wet steunt. Ook niet als die meerderheid maar heel klein is. Maar als de uitslag van het referendum 'tegen' is, zal het kabinet de wet nog eens moeten wegen, erkende hij.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken wilde woensdagavond niet meer zeggen dan dat de uitslag nu "too close to call" is. Ze wees erop dat donderdag meer stemmen zijn geteld. Dan denkt ze er meer over te kunnen zeggen."

GroenLinks-leider Klaver, die heel kritisch is over de inlichtingenwet, hoopt dat het kabinet bereid is toch iets aan de wet aan te passen, ook als een kleine meerderheid de wet steunt. Volgens hem zou dat goed zijn als signaal aan de samenleving.

D66: evaluatie belangrijk

Kamerlid Verhoeven van regeringspartij D66 wil niet te veel vooruitlopen op wat het kabinet nu moet doen. Hij benadrukte dat de wet kennelijk wel leeft, en dat in sommige gemeenten meer mensen gestemd hebben voor het referendum dan voor de gemeenteraden.

De al afgesproken evaluatie van de wet vindt hij belangrijk. Of dat sneller moet dan de afgesproken twee jaar is volgens Verhoeven aan het kabinet.

CDA-leider Buma, fervent pleitbezorger van de inlichtingenwet, betreurt het als veel mensen tegen zijn. Maar hij benadrukte nog eens dat hij het een belangrijke wet vindt. Als er uiteindelijk een meerderheid tegen is, moet eerst het kabinet reageren, vindt hij.