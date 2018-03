Sarkozy formeel verdacht van aannemen campagnegeld van Kadhafi

De Franse oud-president Nicolas Sarkozy is formeel in staat van beschuldiging gesteld wegens corruptie, melden Franse media. Sarkozy wordt ervan verdacht dat hij voor de verkiezingscampagne in 2007 miljoenen euro's heeft aangenomen van de Libische dictator Kadhafi.

De verdenkingen van corruptie kwamen in 2012 naar buiten. Toen publiceerde onderzoeksjournalistiekplatform Mediapart artikelen over een Libisch document waaruit Kadhafi's betrokkenheid bij de campagne zou blijken. In 2013 begon justitie een onderzoek. Gisteren en vandaag heeft de politie Sarkozy en zijn toenmalige minister van Binnenlandse Zaken verhoord.

Twee jaar geleden deed een Frans-Libanese zakenman een boekje open over de geldstromen vanuit Libiƫ naar Sarkozy. Hij vertelde toen dat hij vijf miljoen euro aan contanten vanuit de Libische hoofdstad Tripoli naar Parijs had gebracht. Daar zou het in ontvangst zijn genomen door Sarkozy en zijn voormalige chef-staf, Claude Gueant.

'50 miljoen euro'

Het onderzoek van justitie richt zich ook op het gerucht dat Kadhafi bij elkaar zo'n 50 miljoen euro heeft gedoneerd aan Sarkozy's verkiezingscampagne. Als dat klopt, heeft de oud-president niet alleen het verbod op buitenlandse financiering genegeerd. Destijds was het maximumbedrag dat een campagne mocht kosten 21 miljoen euro, waar hij dus ruim overheen zou zijn gegaan.

Het is niet voor het eerst dat justitie een verkiezingscampagne van Sarkozy onderzoekt. Vorig jaar moest hij zich al verantwoorden voor de financiering van zijn presidentscampagne van 2012. Ook toen zou de financiering illegaal zijn geweest. Die zaak loopt nog.