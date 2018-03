President Peru treedt af na omkoopschandaal

President Pedro Pablo Kuczynski van Peru heeft in een tv-toespraak zijn aftreden aangekondigd. Hij wordt beschuldigd van fraude. Met deze stap voorkomt Kuczynski een afzettingsprocedure, die morgen zou worden opgestart.

Kuczynski wordt ervan beschuldigd dat hij heeft gelogen over een bedrag van 782.000 dollar dat zijn ingenieursbureau tien jaar geleden zou hebben ontvangen van het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht. Dat bedrijf is het middelpunt van een groot omkoopschandaal. Het heeft toegegeven dat het voor zo'n 800 miljoen dollar in heel Latijns-Amerika mensen heeft omgekocht, onder wie Peruaanse politici.

De druk op de president om af te treden nam nog verder toe nadat de grootste oppositiepartij gisteren beelden naar buiten had gebracht die stiekem waren opgenomen. Daarop is te zien dat medewerkers van de president proberen een parlementslid om te kopen om tegen een afzettingsprocedure te stemmen.

Klap voor reputatie

Dat leidde ertoe dat ook parlementsleden van zijn eigen partij zich tegen Kuczynski keerden en om zijn aftreden begonnen te roepen. De partijleider noemde Kuczynski's gedrag op Twitter "beschamend". Hij dreigde over te lopen naar de oppositie en te stemmen voor een afzettingsprocedure als de president niet zou aftreden.

Premier Mercedes Araoz zegt in een reactie dat het vertrek van Kuczynski een vernederende klap is voor de internationale reputatie van het land. Over drie weken staat een bezoek van de Amerikaanse president Trump aan Peru gepland.

Het parlement heeft het ontslag van Kuczysnki geaccepteerd. Hij wordt opgevolgd door vice-president Martin Vizcarra, nu de ambassadeur voor Peru in Canada.