Politieactie in wijk Tilburg, bewoners moeten binnenblijven

De Tilburgse politie heeft een straat in de wijk Broekhoven afgezet. Buurtbewoners moeten sinds 18.00 uur binnenblijven. De politie doet dit vanwege "lopend onderzoek." Een politiewoordvoerder meldt dat nog niemand is gearresteerd.

Volgens getuigen lopen er agenten in kogelvrije vesten rond, schrijft Omroep Brabant. Bij de politielinten hebben tientallen nieuwsgierige mensen zich verzameld.

Omstanders vermoeden dat een persoon zich heeft verschanst in een huis aan de Broekhovenseweg. Deze zou door de politie worden gezocht in verband met een steekincident in Breda. Een onderhandelaar van de politie is opgeroepen en een arrestatieteam is ter plekke.