Exitpoll: Leefbaar weer grootste in Rotterdam, GL troeft D66 af in Utrecht

In Utrecht is volgens de exitpoll van Ipsos D66 de grote verliezer en GroenLinks de winnaar geworden. GroenLinks wint 3 zetels en wordt met 12 van de 45 zetels de grootste partij, een positie die de partij in 2010 ook al had. D66 was de grootste partij maar verliest er 4 en komt op 9 zetels, waarmee het wel met afstand de tweede partij is.

In Rotterdam, Utrecht en Enschede komen Denk en de PVV nieuw in de gemeenteraad. Denk haalt 4 zetels in Rotterdam, 3 in Utrecht en 2 in Enschede. De PVV doet het goed in Enschede met 3 zetels. In Rotterdam en Utrecht krijgt de partij van Geert Wilders er 2.

De VVD handhaaft zich in Rotterdam, Utrecht en Enschede goed, terwijl de PvdA opnieuw rake klappen krijgt. In Rotterdam gaat de VVD van 3 naar 5, in Utrecht blijft de partij op 5 en in Enschede houdt de VVD zijn 4 zetels. De PvdA gaat in Rotterdam 8 naar 5, in Utrecht van 5 naar 2 en Enschede van 5 naar 3.