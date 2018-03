Facebook-baas Zuckerberg geeft fouten toe en belooft maatregelen

Facebook-oprichter Mark Zuckerberg heeft erkend dat het platform fouten heeft gemaakt bij de affaire rond het Britse databedrijf CambridgeAnalytica. Hij geeft in een bericht op Facebook toe dat het vertrouwen van gebruikers is geschonden en kondigt maatregelen aan.

Deze week werd bekend dat Cambridge Analytica de gegevens van zo'n 50 miljoen Facebookprofielen had buitgemaakt en gebruikt voor politieke campagnes. Het schandaal leidde tot grote ophef onder gebruikers, maar Zuckerberg wachtte tot vandaag met een reactie.

Hij kondigt in het bericht enkele maatregelen aan om de privacy van gebruikers te verbeteren. Zo wil hij een onderzoek naar apps die toegang hadden tot grote hoeveelheden data en wil hij de toegang van app-ontwikkelaars tot gegevens beperken. Daarnaast wil hij het voor Facebook-gebruikers inzichtelijk maken welke apps allemaal bij hun data kunnen en mensen belonen als ze misstanden rapporteren.

'Dag en nacht bezig'

De afgelopen dagen vroegen beleggers en politici zich af waarom topman Zuckerberg niets van zich liet horen. Hij liet zich niet in het openbaar zien en was ook afwezig op bijeenkomsten van Facebook-personeel. In een verklaring liet het bedrijf weten dat de oprichter "dag en nacht bezig was om alle feiten boven tafel te krijgen".

Zuckerberg zegt nu dat hij alle kritiek serieus neemt en er alles aan zal doen om de gebruikers van het netwerk te beschermen. "Wij hebben de verantwoordelijkheid om jullie gegevens te beschermen en als ons dat niet lukt, dan verdienen we het niet om voor jullie te werken."

Het onderzoek dat de topman wil laten doen, zal zich richten op apps die tot 2014 toegang hadden tot grote hoeveelheden data. In dat jaar voerde Facebook enkele grote veranderingen door om de gegevens van gebruikers beter te beschermen. "Door deze ervaring leren we hoe we de beveiliging verder kunnen verbeteren", schrijft Zuckerberg.