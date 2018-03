Gratie voor 3000 gevangenen in Zimbabwe

De nieuwe president van Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, heeft aan bijna 3000 gevangenen gratie verleend. Mensen die veroordeeld zijn voor zware misdaden als moord, verkrachting, verraad en gewapende overvallen vallen buiten de amnestieregeling. Ook heeft hij de doodstraf van een aantal gevangenen omgezet in levenslang.

De meeste vrouwen en alle jongeren onder de 18 worden vrijgelaten, evenals gehandicapten, terminaal zieken en mensen die twintig jaar of meer van hun levenslange straf hebben uitgezeten. Ook iedereen die minder dan drie jaar moest zitten, krijgt gratie. Vrouwen die de doodstraf of levenslang hebben gekregen, blijven in de cel.

Het besluit van Mnangagwa is een poging om de situatie in de overvolle gevangenissen te verbeteren. In het land met 13 miljoen inwoners zitten nu 20.000 mensen in de cel, terwijl er plaats is voor 17.000.

Mnangagwa zegt tegen de doodstraf te zijn omdat hij zelf eens is opgehangen en dat heeft overleefd. Dat was in de tijd dat Zimbabwe nog de voormalige Britse kolonie Rhodesiƫ was. Het is de eerste keer dat de nieuwe president gratie verleent.

Geen beulen te vinden

Van gevangenen die al meer dan tien jaar in de dodencel zitten, is de straf omgezet in levenslang. De laatste keer dat de doodstraf in Zimbabwe werd voltrokken was in 2005. Dat komt voor een deel doordat niemand de executies wilde uitvoeren.

Oud-dictator Mugabe maakte in november nog bekend dat hij van plan was het uitvoeren van de doodstraf te hervatten. Enkele weken daarna nam Mnangagwa met de hulp van het leger de macht over.