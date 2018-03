Zo'n 10 gewonden door verdrukking op veemarkt-feest Schagen

In een discotheek in de Noord-Hollandse plaats Schagen zijn zo'n tien mensen gewond geraakt. Volgens de Veiligheidsregio raakten ze in de verdrukking tijdens een feest ter ere van de jaarlijkse Paasveetentoonstelling.

Op de tweede etage was vanwege de drukte gedrang ontstaan in een hal. Daardoor werd iemand onwel en ontstond er paniek. Het pand is even ontruimd geweest, maar is inmiddels weer open.

Een van de gewonden is naar het ziekenhuis gebracht met pijn op de borst. De andere slachtoffers zijn lichtgewond en worden in een brandweerkazerne in de buurt opgevangen.

De Paasveetentoonstelling is een veemarkt die is bedoeld om de verkoop van boerenproducten en vee te stimuleren. Het bijbehorende feest trekt jaarlijks veel bezoekers.