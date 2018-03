Gruwelijke animatiefilmpjes tijdens rechtszaak Deense uitvinder Madsen

De Deense onderzeebootbouwer Peter Madsen leefde zijn fantasie uit toen hij de Zweedse journaliste Kim Wall seksueel misbruikte, martelde en vermoordde. Dat probeerde de aanklager vandaag aan te tonen in de 'onderzeebootzaak', die de Denen al maandenlang in de greep houdt. Madsen wordt verdacht van het martelen en vermoorden van de journaliste, die meeging op de onderzeeboot om een reportage te schrijven.

Tijdens de rechtszaak liet de aanklager twee animatiefilmpjes zien, met daarin vrouwen die werden onthoofd. Deze video's had de onderzeebootbouwer op zijn harddisk staan. Een soortgelijk filmpje had Madsen bekeken op zijn smartphone, vlak voor hij met de journaliste aan boord stapte. De telefoons van Madsen en Wall zijn nooit teruggevonden, maar de politie wist de inhoud te reconstrueren.

Madsen protesteerde aanvankelijk toen duidelijk werd dat de aanklager de filmpjes wilde tonen. Volgens hem waren ze te gruwelijk om te zien, maar het materiaal op de video's toont volgens de aanklager precies wat de onderzeebootbouwer in praktijk bracht.

Seksueel motief

De aanklager bleef vandaag doorvragen over gruwelijke details over de messteken in het onderlichaam van de journaliste. Dat is belangrijk om te kunnen aantonen dat Madsen een seksueel motief had. Ook wilde de aanklager meer details over de wijze waarop het lichaam in stukken was gesneden. Zo zou Madsen namelijk het bewijsmateriaal hebben willen vernietigen.

Alle lichaamsdelen werden teruggevonden, maar forensisch artsen hebben de precieze doodsoorzaak van Wall niet kunnen vaststellen. Ze denken dat haar keel werd doorgesneden of dat ze werd gewurgd.