Student aangehouden voor nep-verkiezingsbrief Rotterdam

Een 24-jarige student uit Rotterdam is gearresteerd omdat hij de verkiezingen probeerde te beïnvloeden. Hij stuurde bewoners een nepbrief namens de gemeente. Mensen mochten alleen stemmen als ze een voldoende haalden voor een onlinetest over democratie.

De brief leek bedrieglijk echt: het gemeentelijk logo op de envelop en op de brief waren perfect nagemaakt. De lezer werd opgeroepen om op de site stemdrempel.nl vragen in te vullen over de verkiezingen, schrijft RTV Rijnmond.