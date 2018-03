Leo (49) kickt op de verkiezingen: 'Eindelijk kan ik zelfstandig stemmen'

Tot nu toe moest er altijd iemand mee het stemhokje in met Dijk. "De afgelopen achttien jaar heeft mijn vrouw dat gedaan, terwijl het een wezenlijk ding is in onze samenleving dat je zelfstandig kunt stemmen."

In juli 2016 trad het VN-verdrag Handicap in werking. Daarom deed het College voor de Rechten van de Mens na de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar onderzoek naar hoe toegankelijk stemmen is voor mensen met een lichamelijke en verstandelijke beperking.

Daaruit blijkt dat ruim 30 procent van de blinden en slechtzienden grote moeite heeft met het lezen en invullen van het stembiljet. Ook weten stembureaumedewerkers vaak niet dat mensen een visuele hulp mogen gebruiken in het stemhokje, en zelf mogen beslissen wie hen helpt.

Minister Ollongren en minister De Jonge maakten gisteren bekend dat vanaf 1 januari 2019 alle stemlokalen toegankelijk moeten zijn voor mensen met een lichamelijke beperking. Volgens de ministers moet niemand een obstakel ervaren om te gaan stemmen.

Voelbare aanwijzingen

Voor Leo Dijk is het nu al een stuk makkelijker dan vorig jaar. Maar zijn stem uitbrengen werkt wel even anders dan bij anderen.

Er gaat een speciaal ontwikkelde mal met gaatjes over zijn stembiljet heen. Dan krijgt hij via een koptelefoon te horen op welke partij en kandidaten hij kan stemmen. Via voelbare aanwijzingen kan hij de juiste kandidaat op een lijst vinden.