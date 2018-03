Zwemleraar in Duitsland verdacht van misbruik van 40 meisjes

Een 33-jarige zwemleraar uit de Duitse deelstaat Baden-W├╝rttemberg wordt beschuldigd van het misbruiken van veertig meisjes. De slachtoffers waren tussen de 4 en 8 jaar oud. Ze werden misbruikt tussen oktober 2015 en september 2017 in onder meer Baden-Baden en Achern, waar de man werkte.

Volgens justitie in Duitsland misbruikte hij de kinderen in de kleedkamer en in het zwembad en filmde hij hen ook stiekem. In vijf gevallen gaat het om ernstig misbruik. Twee meisjes werden met de dood bedreigd om te voorkomen dat ze iets zouden vertellen over het misbruik.

Justitie kreeg in totaal 136 meldingen over de man. In veertig gevallen wordt hij nu aangeklaagd. De zwemleraar zit al sinds eind september vast.