Palestijnse (17) bekent schuld aan mishandelen Israëlische militairen

De 17-jarige Palestijnse activiste Ahed Tamimi, die terechtstond voor het belagen van Israëlische militairen, bekent schuld in ruil voor strafvermindering. De militaire aanklager eist nu acht maanden cel, in plaats van een jarenlange celstraf. Volgens Israëlische media moet de deal nog worden goedgekeurd door de militaire rechtbank.

Het meisje werd in december opgepakt nadat ze op het erf van haar ouderlijk huis op de Westelijke Jordaanoever twee Israëlische militairen had geslagen en geschopt. De militairen reageerden nauwelijks. Een video van het incident werd veel bekeken en gedeeld op sociale media.

Sinds haar arrestatie zat ze in de cel. Ze was aangeklaagd voor opruiing, bedreiging van soldaten en het gooien van stenen. Daarvoor had ze een jarenlange celstraf kunnen krijgen.