Brussel stemt in met overname Monsanto door Bayer

De overname door het Duitse chemiebedrijf Bayer van de Amerikaanse onderneming Monsanto heeft de goedkeuring gekregen van de Europese Commissie. De deal was omstreden wegens de machtspositie die Bayer na de overname zou krijgen.

Aan de goedkeuring zijn wel voorwaarden verbonden, zegt Eurocommissaris Vestager. Om een monopolie te voorkomen, moet Bayer straks voor een bedrag van ruim 7 miljard euro aan firma's en bestrijdingsmiddelen afstoten.

Zonder die maatregelen zou het vrijwel gedaan zijn met de concurrentie op dit vlak, en van innovatie zou ook nog maar weinig terechtkomen, zegt Vestager. Bayer en Monsanto hadden zelf voorstellen gedaan over het afstoten van onderdelen.

Toestemming VS

Voor de overname definitief een feit is, moeten de autoriteiten in de Verenigde Staten ook toestemming geven. Monsanto stemde in september al in met de overname door Bayer, waarmee een bedrag van 66 miljard euro is gemoeid. Met dat bedrag wordt ook een schuld van 9 miljard dollar van Monsanto weggewerkt.

Zowel Bayer als Monsanto verkoopt onkruidverdelgers en beide bedrijven zijn actief op het gebied van de teelt van zaadjes voor groenten.