Ontruimingen Utrecht vanwege mogelijke explosieven; twee man vast

In de Utrechtse wijk Kanaleneiland is een politiebureau ontruimd vanwege een mogelijk explosief. Ook een gebied in de wijk Hoograven is ontruimd. Dat gebeurde nadat twee mensen een voorwerp hadden afgegeven op het politiebureau aan de Marco Pololaan.

Het politiebureau werd ontruimd omdat er aanwijzingen waren dat het voorwerp een explosief was. Verder werd het gebied rond de IJsselsteinlaan in Hoograven ontruimd vanwege "informatie" die het tweetal daarover gaf, zegt de politie.

De twee zijn opgepakt. Explosievenexperts doen onderzoek op beide locaties.