Perschef Vaticaan stapt op na bewerken brief Benedictus

De perschef van het Vaticaan is opgestapt na een rel over een gecensureerde brief van paus Benedictus. Die had in de persoonlijke brief kritiek geleverd op andere hoge geestelijken, maar dat haalde perschef Dario Vigano weg.

Vigano las tijdens een boekpresentatie voor uit de vertrouwelijke brief en liet die aan de aanwezigen zien om duidelijk te maken dat de vorige paus en de huidige paus Franciscus op een lijn zitten. Hij had de brief ook digitaal naar journalisten gestuurd.

Maar de perschef had een aantal kritische punten en aantekeningen van paus Benedictus weggehaald. Zo was een stuk verwijderd waarin Benedictus negatief schreef over een geestelijke die hem al jaren bekritiseert.

Reorganisatie

Dario Vigano zegt dat hij het niet verkeerd bedoelde, maar dat aanblijven de reorganisatie van de communicatieafdeling van het Vaticaan schaadt.

Paus Franciscus heeft het ontslag van de perschef geaccepteerd.