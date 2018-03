Bij een brand in een woning in Wijchen is een dode gevallen. Waarschijnlijk gaat het om de man die er woont.

De politie werd vanmorgen gebeld met een melding dat enkele ruiten van de woning in het buitengebied zwartgeblakerd waren. Toen agenten gingen kijken, werd het lichaam van de man gevonden, meldt Omroep Gelderland. Sectie moet duidelijk maken waaraan hij is overleden.

De brand is waarschijnlijk al een paar dagen geleden ontstaan en vanzelf weer gedoofd. De oorzaak wordt onderzocht.